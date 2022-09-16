زيادة انتاج الكهرباء في مفاعل بوشهر النووي بمقدار 60%

العالم- ايران

وبلغت كمية الكهرباء التي انتجها مفاعل بوشهر النووي خلال الشهرين الثالث والرابع من السنة الايرانية الجديدة 1020 ميغاواط بزيادة 60 بالمئة.

وخلال 11 عاما من بدء تشغيل مفاعل بوشهر النووي انتج هذا المفاعل كمية كهرباء تقدر بـ 49796 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء تم تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء بها حيث يقدر الخبراء انتاج هذه الكمية من الطاقة الكهربائية النظيفة بأنه يعادل توفيرا للنفط الخام بمقدار 8/4 مليون برميل .

كما تسبب نشاط مفاعل بوشهر النووي بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بمقدار 47981 الف طن.

وفي 22 يوليو الماضي اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ان بناء الوحدتين الثانية والثالثة من مفاعل بوشهر النووي يشهد تسارعا منذ شهور.

وقال اسلامي ان ايران عازمة على انشاء مفاعلات لانتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء وان هذا المشروع هو قيد الانجاز والان لدينا مفاعل يعمل بقدرة الف ميغاواط في بوشهر وينتج طاقة نظيفة ودون تلوث وينتج الكهرباء دون انقطاع وعلى مدار الساعة ويزود شبكة كهرباء البلاد بها ويؤمن قسما هاما من الطاقة الضرورية لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.

وفي 26 أغسطس أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي الى بدء عمليات انشاء وحدة تحلية مياه البحر في مفاعل بوشهر النووي بطاقة 70 الف متر مكعب، مضيفا ان مشروع انشاء هذه الوحدة لتحلية مياه البحر يعتبر الاضخم على مستوى البلاد وسيتم البدء في عمليات الانشاء فور انتهاء الدراسات ووضع الخرائط.

اما نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني فقد اعلن في 9 مارس الماضي ان إنتاج 10 الاف ميغاواط من الكهرباء بمساعدة الطاقة النووية على جدول أعمال الحكومة من أجل تعزيز البنية التحتية.

هذا وتسعى ايران التي تشهد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية الى زيادة الانتاج لسد الطلب الداخلي عبر تطوير محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومنها المحطات الكهروذرية.