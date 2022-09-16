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برهم صالح: نهضة الإمام الحسين (ع) كانت وستبقى ثورة الحرية ضد الظلم

برهم صالح: نهضة الإمام الحسين (ع) كانت وستبقى ثورة الحرية ضد الظلم
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن نهضة الإمام الحسين (ع) كانت وستبقى ثورة الحرية والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد.

العالم - العراق

وقال صالح في بيان، "أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية وإلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف، في هذه المناسبة العظيمة، أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف، أن "نهضة الإمام الحسين كانت وستبقى ثورة الحرية والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد، ليُقدم لنا الإمام وآل بيته وصحبه درساً بليغ الأثر يتردد صداه عبر الأزمنة في أن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفرّ منها مهما كانت الأثمان غالية".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "الاستلهام من عبق هذه الذكرى الخالدة، وأن ننهل من معانيها النبيلة، مساراً في تطبيق الإصلاح الحقيقي نحو دولة قوية مقتدرة خادمة وحامية للشعب تعكسُ إرادته الحرّة وتطلعاته نحو وطن يأخذ مكانته الحضارية في المنطقة والعالم".

وأتم صالح "أحيّي الجموع المليونية الراجلة نحو كربلاء الإباء حيث تتجسد أروع القيم الإنسانية النبيلة، وأحيّي جموع المتطوعين القائمين لخدمة زوار أبي الأحرار القادمين من كل حدب وصوب، تجسيداً حياً لمناقب الكرم والضيافة العراقية الأصيلة، وأحيّي أبناء قواتنا الأمنية البطلة القائمين على حماية هذا التجمع المليوني".

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