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سرايا القدس - كتيبة نابلس: تمكن مجاهدونا من استهداف البرج العسكري في جبل الطور بصليات كثيفة من الرصاص قبل قليل

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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