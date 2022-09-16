التوقيع على مذكرة الزامات ايران للانضمام الى منظمة شانغهاي في اجتماع القمة

العالم - ايران

وقال "فلاديمير ناروف" في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع الثاني والعشرين لقمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي في مدينة سمرقند الاوزبكية ان اجتماع القمة اليوم شهد توقيع مذكرة الزامات ايران ما يمهد لعضوية ايران الكاملة في منظمة شانغهاي للتعاون.

ومساء الاربعاء وقع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على مذكرة الزامات العضوية الدائمة لايران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، وذلك اثناء حضوره قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي في مدينة سمرقند الاوزبكية برفقة الوفد الايراني عالي المستوى.

وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء الاربعاء انه والامين العام لمنظمة شنغهاي قد وقعا هذا المساء في مدينة سمرقند التاريخية على الزامات العضوية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف وزير الخارجية "لقد دخلنا الان في مرحلة جديدة من شتى اشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة و غيرها" وتابع " لقد قدم الامين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لايران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما".

هذا وكان اعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا على الانضمام الدائم لايران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان ..

وقد انضمت لهذه المنظمة فيما بعد دولة منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت اليها ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت اليها بيلاروسيا ايضا بصفة مراقب فيما بعد.

واصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.

اما الاعضاء الدائمون فهم الهند وكازاخستان والصين ومنغوليا وباكستان وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان، فيما تشكل ايران وافغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا الاعضاء المراقبون، الى جانب 6 دول أخرى هم شركاء الحوار في المنظمة وهم جمهورية أذربيجان وارمينيا وكمبوديا والنيبال وتركيا وسريلانكا.