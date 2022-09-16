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بوتين يعلن موعد إنهاء العملية الخاصة لبلاده في أوكرانيا

بوتين يعلن موعد إنهاء العملية الخاصة لبلاده في أوكرانيا
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفهمه لمخاوف الهند بشأن العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا.

العالم - روسيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستفعل كل شيء لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد بوتين خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق الحرب.

من جانب آخر اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رئيس الوزراء الهندي التسريع في عملية التفاوض بشأن إلغاء التأشيرة للمسافرين، كما دعاه إلى إلى زيارة روسيا.

وقال:"نقترح تسريع عملية التفاوض بشأن اتفاقية رحلات سياحية بدون تأشيرة".

وأشار إلى أن الثقافة الهندية الثرية تحظى تقليديا باهتمام كبير للروس.

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا والهند على اتصال دائم، كما شكر مودي على رسالة الفيديو إلى المشاركين في منتدى الشرق الاقتصادي العالمي.

وتطرق بوتين إلى تطور العلاقات الثنائية ونمو حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة الروسية إلى الهند تضاعف 8 مرات.

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