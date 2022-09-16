بوتين للغرب: 'اضغطوا على الزر وتنتهي المشكلة'

العالم - روسيا

ودعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) في حال "نفذ الصبر" (بسبب أزمة الغاز).

وقال: "في النهاية، إذا كان الصبر ينفد وإذا كان الحال صعبا، فقوموا برفع العقوبات المفروضة على "السيل الشمالي-2" فهذه 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. فقط أضغطوا على الزر وتنتهي المشكلة".

وأكد بوتين أن روسيا ليست مذنبة في حدوث أزمة الغاز في أوروبا، ودعا الدول الأوروبية في التفكير في سبب وقوعها والوقف عن إلقاء اللوم على روسيا.

وعن أسباب أزمة الغاز في أوروبا، أشار الرئيس بوتين إلى أن الأزمة حدثت نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها الدول الغربية.

وقال إن بولندا وضعت تحت الحصار خط الأنابيب "يامال أوروبا"، أما أوكرانيا فقد أغلقت خطا من أصل خطي غاز يمر عبر أراضيها، فيما تحتاج توربينات في "السيل الشمالي-1" إلى صيانة، والتي تعرقلها العقوبات الغربية.

وشدد بوتين على أن روسيا و"غازبروم" أوفتا وستواصلان الوفاء بجميع التزاماتهما بشأن إمدادات الغاز بموجب العقود المبرمة. كما أشاد بمعدلات التجارة مع الصين، وقال إن التبادل التجاري مع بكين يقترب من الوصول إلى 200 مليار دولار.

وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية التي تضمنتها كلمة بوتين:

حيث قال"إننا نقترب من الوصول إلى 200 مليار دولار في تجارتنا مع الصين.

وأشار بوتين الى أن أزمة الطاقة لم تبدأ مع بدء عمليات روسيا العسكرية الخاصة في اوكرانيا ، وإنما قبل ذلك التاريخ بعام على الأقل وبدأت مع سياسة الطاقة الخضراء.

واضاف بوتين: "غازبروم" كانت وستظل توفر الغاز وتلتزم بالعقود المبرمة والبحث عن مذنب هي سياسة لإلقاء الذنب على الآخرين في مجال الطاقة،فعليكم بفتح "السيل الشمالي-2" يكفي أن تضغطوا على الزر.

واشار بوتين الى سبب أزمة الغاز في أوروبا، قائلا:"إن بولندا وضعت تحت الحصار خط الأنابيب "يامال أوروبا"، أما أوكرانيا فقد أغلقت خط من أصل خطين غاز، فيما يحتاج "السيل الشمالي-1" إلى صيانة .

واكد بوتين: "فليفكر الغرب في مصالحه ويفعل ما يريد".