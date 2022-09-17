رئيسي: رغم العقوبات نرى حرص الدول على التعاون مع إيران

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وقال آية الله رئيسي، في تصريح صحفي بعد عودته الى طهران فجر اليوم السبت من زيارته إلى أوزبكستان والمشاركة في قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، عن إنجازات الزيارة: ان الزيارة الى اوزبكستان اجريت من أجل تعزيز سياسة الجوار، والاقتصاد الشامل للجمهورية الإسلامية ، والاهتمام بجيران ودول المنطقة والتعاون الآسيوي ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات مع وضع ذلك في الاعتبار.

واضاف: إن الخطوة الأولى كانت اللقاء الثنائي مع رئيس الدولة المضيفة. اذ انه ولأكثر من 20 عامًا ، لم يقم كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بزيارة أوزبكستان ، وكان الامر كذلك بالنسبة للطرف الاخر ايضا. لحسن الحظ ، كان الاجتماع مع رئيس أوزبكستان مفيدًا للغاية.

وتابع: كما عقدت اجتماعات ثنائية مع قادة دول شنغهاي الذين شاركوا في هذه القمة ، وعقدت أكثر من 10 لقاءات ، أثيرت فيها القضايا الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال رئيس الجمهورية: الجزء الثالث كان الخطاب في قمة شنغهاي ، وفي هذا الاجتماع تم الإعلان الرسمي عن عضوية الجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون. هذا الامر يوفر فرصة كبيرة في المجال الاقتصادي للبلاد.

وأضاف آية الله رئيسي: لحسن الحظ ، اليوم في اسواق الدول المجاورة ومنطقة اورآسيا ، هناك الكثير من الرغبة لمنتجات بلادنا ، ويجب استخدام هذه القدرة بشكل جيد. على الرغم من حقيقة أن الأعداء تصوروا أنهم قادرون على عزل إيران بالعقوبات والتهديدات ، فإننا نرى اليوم حرص دول المنطقة على التعاون مع بلدنا.

وفي الختام قال رئيس الجمهورية: آمل أن يشكل ما تم في هذه الزيارة الارضية لخطوات مستقبلية لتطوير وتعزيز سياسة الجوار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة ، حتى نتمكن من اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات في جميع المجالات بين إيران ودول الجوار في الاجتماعات القادمة.