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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكر التلفزيون السوري أن دوي الانفجارات التي سمعت في العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة.

العالم - سوريا

وأضاف التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق وتسقط عددا منها".

وقال إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية، وإن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن "الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات بمحيط العاصمة دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي".

وقال رويترز نقلا عن مسؤول عسكري سوري ان الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 5 جنود وأضرار مادية.

يذكر أن مصدرا عسكريا سوريا كان أعلن في 31 من الشهر الماضي، أن إسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق.

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