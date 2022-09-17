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الصين تهنئ إيران لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون

الصين تهنئ إيران لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وجهت جمهورية الصين، التهنئة للجمهورية الاسلامية الايرانية لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - ايران

وهنأت الصين، الجمهورية الاسلامية الايرانية لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون وأعلنت استعدادها للتعاون معها في إطار هذه المنظمة.

وكتبت وسائل إعلام صينية رسمية: انه "خلال الاجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، قال رئيس الصين إن الصين تهنئ إيران على عضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ومستعدة لمزيد من التنسيق والتعاون مع إيران في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ".

وجاء في هذا البيان أن "مذكرة الالتزامات المتعلقة بعضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ابرمت في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء المنظمة يوم الجمعة".

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