خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال في قطر

العالم - قطر

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "الشرق" القطري، أوضح "خالد الملا" رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش، وجود "خطة متكاملة لتنظيم السير خلال مونديال قطر 2022".

ولفت إلى أن تلك الخطة ستتضمن "إصدار تصاريح خاصة لبعض المركبات التي يقتضي عملها ذلك".

وقال: "26% من المركبات التي تسير وسط الدوحة هي مركبات نقل عام وخاص، وارتأينا في لجنة إغلاق الكورنيش إبعاد هذه النسبة من المركبات لتوفير بيئة سلسلة للمواصلات العامة والسيارات الخاصة في استخدام الشوارع".

وأشار إلى أن بعض الطرق سيتم عمل خطة لإدارة حركة المركبات عليها، ممثلا لذلك بـ "الدائري الأول والثاني والثالث ووسط الدوحة والشوارع المتفرعة"، لافتا إلى أنهم ركزوا على مركبات النقل العام والخاص منها.

وعن أهداف تلك الخطة، قال "الملا": "تهدف الخطة لتوفير كفاءة للتقاطعات المرورية لتسهيل مرور المواكب والباصات ومركبات اللاعبين ومركبات الفيفا ومركبات الجمهور للوصول إلى محطات "اركن وتنقل".

وأكد الملا على "إصدار التصاريح للمركبات المتأثرة وسيارات الطوارئ والجهات التي لها عمل في كأس العالم"، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل تلك التصاريح "سيتم مستقبلاً".