السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال في قطر

خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال في قطر
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات القطرية، إن هناك خطة لتنظيم حركة السير داخل المناطق التي من المتوقع أن تشهد ازدحاما مروريا خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم.

العالم - قطر

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "الشرق" القطري، أوضح "خالد الملا" رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش، وجود "خطة متكاملة لتنظيم السير خلال مونديال قطر 2022".

ولفت إلى أن تلك الخطة ستتضمن "إصدار تصاريح خاصة لبعض المركبات التي يقتضي عملها ذلك".

وقال: "26% من المركبات التي تسير وسط الدوحة هي مركبات نقل عام وخاص، وارتأينا في لجنة إغلاق الكورنيش إبعاد هذه النسبة من المركبات لتوفير بيئة سلسلة للمواصلات العامة والسيارات الخاصة في استخدام الشوارع".

وأشار إلى أن بعض الطرق سيتم عمل خطة لإدارة حركة المركبات عليها، ممثلا لذلك بـ "الدائري الأول والثاني والثالث ووسط الدوحة والشوارع المتفرعة"، لافتا إلى أنهم ركزوا على مركبات النقل العام والخاص منها.

وعن أهداف تلك الخطة، قال "الملا": "تهدف الخطة لتوفير كفاءة للتقاطعات المرورية لتسهيل مرور المواكب والباصات ومركبات اللاعبين ومركبات الفيفا ومركبات الجمهور للوصول إلى محطات "اركن وتنقل".

وأكد الملا على "إصدار التصاريح للمركبات المتأثرة وسيارات الطوارئ والجهات التي لها عمل في كأس العالم"، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل تلك التصاريح "سيتم مستقبلاً".

روابط ذات صلة

شاهد.. رصد حوت نافق على شاطئ سيلين في قطر

مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة التفاوض مع بعض الدول العربية

ما هي اشتراطات صحية قطرية لحضور مباريات كأس العالم؟

امير قطر لا يودّ الحديث عن الماضي انما يتطلع للمستقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الكيان الصهيوني في البحرين قريبًا

استشهاد 5 عسكريين في عدوان "إسرائيلي" على مطار دمشق وبعض النقاط

شاهد.. انتقام لأطفال فلسطين علی الطريقة التشيلية

خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال في قطر

شاهد بالفيديو.. رئيسي عائداً من شنغهاي: الاعداء فشلوا في عزل ايران

مرسوم رئاسي تونسي يفرض الحبس على مروجي الاخبار الكاذبة