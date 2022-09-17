شاهد.. انتقام لأطفال فلسطين علی الطريقة التشيلية

العالم - فلسطين

وبعدها بساعات فقط، وعلى جانب بعيد من قارة أخرى رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي الجديد في بلاده والسبب، قتل الكيان للأطفال في غزة.

موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرتزيلي وصل فعلا إلى الموقع المخصص لمراسم اعتماده لكن السلطات التشيلية أبلغته أن هذا الحفل لن يقام بسبب قتل كيانه للأطفال في غزة. واعتبر الموقع أن ازدراء الرئيس التشيلي المبعوث الإسرائيلي يعد انتهاكا خطيراً للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بتوتير العلاقات بين سانتياغو وتل أبيب.

هذه المفارقة بين موقف تلك الدولة اللاتينية الواقعة في غربي أمريكا الجنوبية وبين مواقف دول في المنطقة تدعى عربية وإسلامية أبرمت اتفاقيات تعاون وصداقة مع كيان الاحتلال ولا زالت تسعى للمزيد؛ توقفت عندها فصائل المقاومة الفلسطينية. وأعربت حركةُ حماس عن تقديرِها لرفض الرئيس بوريك تسلّم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي ودعت حماس تشيلي والدول كافة إلى قطعِ العلاقة مع كيانِ الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أن ذلك سيكون انتصاراً لقضايا التحرّرِ والعدالة الإنسانية، وعلى رأسها القضيةُ الفلسطينية.