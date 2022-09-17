كيان الاحتلال يستعدّ لربط حقل "كاريش" بشبكة الأنابيب في الأراضي المحتلة

العالم - الاحتلال

وقالت الوزارة إنها "تستعد لربط خزان حقل كاريش بالمنظومة الإسرائيلية". ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة "إنرجيان" (Energean) ومقرها لندن.

وأضاف بيان الوزارة أنه في إطار المرحلة التالية للمشروع المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الداخلي.

وسيجرى الفحص من خلال نقل الغاز من الاراضي المحتلة إلى منصة الحفر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة إنرجيان أن مشروعها الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة.