السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الاحتلال يستعدّ لربط حقل "كاريش" بشبكة الأنابيب في الأراضي المحتلة

كيان الاحتلال يستعدّ لربط حقل
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت ما تسمى وزارة الطاقة في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" أنها تستعد لربط حقل الغاز "كاريش" بشبكة الأنابيب في الأراضي المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقالت الوزارة إنها "تستعد لربط خزان حقل كاريش بالمنظومة الإسرائيلية". ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة "إنرجيان" (Energean) ومقرها لندن.

وأضاف بيان الوزارة أنه في إطار المرحلة التالية للمشروع المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الداخلي.

وسيجرى الفحص من خلال نقل الغاز من الاراضي المحتلة إلى منصة الحفر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة إنرجيان أن مشروعها الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة.

روابط ذات صلة

رئيس الكيان الصهيوني في البحرين قريبًا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الصومالي يستهدف جماعة الشباب بعملية نوعية

إنهيارات أرضية تودي بحياة 15 شخص في النيبال

واشنطن تجدد رفضها تصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب

شاهد بالفيديو... زوار الأربعيينة .. شكرا للعراق

مذكرة أمريكية أردنية لتقديم دعم سنوي بقيمة 1.45 مليار دولار

وزير الداخلية العراقي يعلن نجاح خطة زيارة الأربعين وبدء التفويج العكسي