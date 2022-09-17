مذكرة أمريكية أردنية لتقديم دعم سنوي بقيمة 1.45 مليار دولار

العالم - الأردن

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.



وقال بيان للخارجية الأردنية إن وزيري الخارجية، وقعا المذكرة الرابعة بين البلدين، وسيبدأ تقديم المساعدات، اعتبارا من السنة المالية 2023، وحتى نهاية 2029.



ووصف البيان المذكرة بـ"الصك الثنائي الفريد" بين الأردن وأمريكا، وما يشكله من التزام بدعم استقرار البلاد والشراكة الاستراتيجية بينهما.



ولفت البيان إلى أن المذكرة ستساعد الأردن على مواجهة التحديات، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية". وأضاف: "مذكرة التفاهم هذه تأتي في وقت تنفذ فيه الحكومة الأردنية إصلاحات تستهدف تقوية الاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطنين".



ووفقا لبيان مشترك، فإن المذكرة ستساعد "البلدين معاً على مواجهة أزمة المناخ، ومواجهة شح المياه"، وأن الشراكة بينهما "ستعزز التعاون والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ وتعزيز التعاون الإقليمي".



يشار إلى أن أول مذكرة تفاهم أردنية أمريكية، وقعت لمدة 5 سنوات، عام 2008، وتوجد مذكرة أخرى، سارية حتى الآن وتنتهي مع نهاية الشهر الجاري.