بالفيديو.. مسيرة حاشدة أمام مقام السيدة خولة (ع) لإحياء الأربعينية في لبنان

العالم - لبنان

وبدأ الزوّار بالسير مشيًا على الأقدام قادمين من البقاع الشمالي والغربي والشرقي والأوسط، بالوصول تباعًا إلى مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، اعتبارًا من ساعات الفجر، فيما انطلقت المواكب المنظّمة متتالية ورُفعت على امتداد خطّ المسير الرايات والشعارات الحسينية، وصدحت اللطميات عبر مكبّرات الصوت.

وانتشرت على الطريق الدولية بين البقاع الشمالي ورياق، ما يزيد عن 300 مضافة قدمت الطعام والشراب للزوار، في حين جهزت الساحة المقابلة للمقام بحوالى 20 ألف كرسي، فيما أعدت قيادة منطقة البقاع في حزب الله فريقا يناهز الـ5400 شاب وشابة لتنظيم وإدارة المسيرة.

وأكد المسؤول الاعلامي في حزب الله في البقاع أحمد ريا في حديث تلفزيوني أن المسيرة تسير كما رسمت الهيئة التنظيمية لإحياء الأربعينية، والحضور فاق توقعاتنا"، فيما قال مسؤول الرعاية الصحية في حزب الله بلال قطايا إن الفرق الطبية وسيارات الاسعاف انتشرت على طول طريق المسيرة لتأمين الحاجات الصحية للزوار.