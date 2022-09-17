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السيد نصرالله: فيما يخص أحداث المصارف فإن المعالجة الأمنية لا تكفي ويجب على المسؤولين إيجاد خلية أزمة وخلية طوارئ لتوفيرحلول حقيقية

السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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