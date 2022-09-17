العراق: دخول أكثر من 3 ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية لزيارة الأربعين

العالم - العراق

وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف الاشرف إنه "لا صحة لدخول الزوَّار بدون سمات"، لافتا الى أن "جميع الزائرين خضعوا إلى الإجراءات القانونية".

واشار إلى أن "أكثر من 3 ملايين زائر دخلوا العراق من منافذه المعتمدة باستثناء إقليم كردستان"، مبيناً أنه "لم يحدث أي خرق إلى الآن".

وأضاف، أن "التعاون مستمر مع مدير مطار النجف، وكذلك مع كل الجهات الساندة، حيث تبدأ اليوم مغادرة الزوار"، مؤكداً "الاستعداد الكامل لمغادرة الزائرين".

وأضاف، أن "ما يقارب 200 الف زائر دخلوا عبر المطار، أما المغادرون فبلغ عددهم لغاية الآن 130 الف زائر".

وأشار إلى، أن "مطار النجف الاشرف كانت له جهود كبيرة مختلفة، لأنه استقبل أعدادا كبيرة من الوافدين والمغادرين"، منوهاً بأن "المطار شهد 130 رحلة يومية، وهذا يحتاج لجهد كبير".