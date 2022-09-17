فيديو مؤثر لوفاة سيدة اندونيسية عقب ختمها للقرآن مباشرة!

العالم- منوعات

ووفقا للفيديو المتداول فإنه وخلال مشاركتها في حلقة ذكر لختم القرآن الكريم، وافتها المنية.

وما يدل على حسن الخاتمة، فإنها وأثناء قراءة ورد ختم القرآن، تلت السيدة الإندونيسية الآية رقم (5) من سورة “البقرة”:” أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ”، وما أن انتهت منها حتى عجزت عن النطق لتسقط على ظهرها وتخرج روحها.

وخلق تداول الفيديو حالة تأثر كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجميع على السيدة الإندونيسية، مشيرين إلى أن ما ماتت عليه هو دليل على حب الله لها.

كما قدم العديد من الناشطين على مواقع التواصل التهنئة للسيدة الإندونيسية، داعين الله تعالى أن يتقبلها ويحشرها مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

يشار إلى أنه عادة ما يتمّ تداول مثل هذه الفيديوهات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتفي الناشطون بحسن الخاتمة لمن يتوفاه الله وهو يقرأ القرآن أو وهو يصلي في المسجد.

وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

وقبل أيام وثقت كاميرا مراقبة، لحظة وفاة مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ووفقاً لما ذكر على مواقع التواصل، فإن المواطن المصري المتوفى يُدعى حسام الفقي، ويعمل بشركة مصر للطيران.

وأظهر الفيديو أن “الفقي” فرَغ من صلاة الجماعة، ثم قام لأداء صلاة النافلة، ليسقط على ظهره فجأةً، ويتبيّن بعد ذلك أنه تُوفي، ليصبح حديث مواقع التواصل.