عامان على الخيانة العلنية للنظام البحريني وتآمر النظام على الشعب

العالم – نقطة تواصل

ويبحث البرنامج في انقضاء عامين على الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام البحريني برغم المعارضة الشعبية وعامين على العار الذي الحقه النظام بنفسه وعامان فقط وسط استطاعة الكيان المؤقت أن يتغلغل في المفاصل الاساسية لديرة البحرين.

وبحث برنامج "نقطة تواصل " في انقضاء عامين على الخيانة العلنية فقبل تاريخ 15 سبتمبر من عام 2020 كانت الخيانة تحت الطاولة وبعد هذا العام أصبحت مكشوفة أنظمة عربية وعلى رأسها البحرين ارتأت الارتماء في أحضان عدو للأمة فوقع معاهدة التطبيع أقل ما يقال عنها "اتفاق العار" ورغم المعارضة الشعبية الواسعة سارت البحرين في تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني لا بل تآمرت مع الأخير على الشعب البحريني فعقدت الاتفاقيات الأمنية معه فأضحت البلاد وكرا تجسسيا للموساد الامر الذي شكل خطرا على حياة الناشطين في الداخل والخارج.

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة مقاطع فيديو وتغريدات علقوا عليها حول "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة والبحرين ترفض التطبيع"وقال لن نعفو لن ننسى"

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنها ستعتبر 15 أيلول/ سبتمبر من كل عام «يوم الخيانة»، مشيرة إلى أن ذلك سيصبح «عنوان الذكرى المشؤومة التي أقدم فيها نظام الحكم على توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب»، بحسب بيان صادر عن الجمعية.

ورأت الجمعية إن ذلك «أخطر مشروع يمس سيادة البحرين وعمقها الإسلامي والعربي وتاريخها المشرف»، مشيرة إلى أن «شعب البحرين بكل مكوناته وقواه الحية ونخبه الوطنية وجماهيره الأصيلة يقف صفاً واحداً ضد الاتفاقية الخيانة وضد التطبيع مع العدو".



وقالت الوفاق إن السلطة لا تملك تفويضا شعبيا أو قانونيا للقيام بهذه الخطوة»، لافتة إلى أنها " تنفذ سياساتها بالقوة والقمع".

وناقش البرنامج مقاطع فيديو وتغريدات حول اهالي اخفاء معتقلي الرأي في سجن جو المركزي ومنهم السجين السياسي فوزي أحمد ابراهيم أحمد والاهمال في رعايتهم وحقوق الانسان في البحرين.

كما تطرق البرنامج الى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السخط الشعبي البحريني على الوضع الصعب الذي وصل اليه حال المواطن البحريني مع تجاهل النظام البحريني لصرخات واوجاع المواطنين.وشعار النظام نصوت للبحرين 2022 مع مواقف النشطاء البحارنة وتغريداتهم حول التصويت في الانتخابات البحرينية القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...