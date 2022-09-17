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حماس: سنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين لتحقيق المصالحة

حماس: سنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين لتحقيق المصالحة
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم السبت، أن حركته تعتز بعمقها العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وهي حريصة على تطوير العلاقات مع الجميع.

العالم - فلسطين

وقال رضوان في حديث لـ إذاعة صوت الأقصى، إن حماس تهدف إلى إقامة علاقات متوازنة مع عمقها العربي والإسلامي لدعم القضية، مشددا على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار إلى أن علاقات حماس قائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الدول من أجل دعم القضية الفلسطينية.

أما بخصوص الدعوة التي جاءت من الجزائر، قال "نؤكد ترحيبنا بها وسنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين من أجل تحقيق المصالحة، ونأمل لهذه الجهود النجاح".

وأوضح أن الجهود التي تبذلها الشقيقة الجزائر ليست بديلة عن الدور المصري، بل هي جهود متكاملة مع جهود الأشقاء في مصر.

وأردف القيادي، "نأمل من الأخوة في حركة فتح أن يلتزموا باتفاقات المصالحة وأن يدركوا المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية".

وتلقت قيادة حركة حماس دعوة رسمية، لزيارة وفد من قيادتها للجزائر، للتباحث في سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، للوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن وفد الحركة سيكون برئاسة خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة حماس في الجزائر.

وترعى الجزائر حوارا فلسطينيا لاستعادة الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام.

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