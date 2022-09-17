السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: العتبة العباسية المقدسة تعلن أن العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بلغ 21 مليونا و198 ألفا و640 زائرا

السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل إسقاط فرنسا للطائرة اليمنية بصاروخ وقتل 152مدنيا وفضيحة الإبتزاز!

أذربيجان... 79 عسكري قتل في المعارك الأخيرة مع أرمينيا

نقطة تواصل.. عامان على الخيانة العلنية للنظام البحريني وتآمر النظام على الشعب

السفير الإيراني: يعجز اللسان عن وصف عظمة ما قدمه الشعب العراقي

احتجاجات على الوضع الاقتصادي في فرنسا والمانيا 

فيديو مؤثر لوفاة سيدة اندونيسية عقب ختمها للقرآن مباشرة!