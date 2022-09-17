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رئيس المخابرات التركي يلتقي نظيره السوري في دمشق

السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

التراجع في الموقف التركي بشان العلاقات مع سوريا بات اكثر وضوحا بعد ان كشف النقاب عن لقاءات امنية في دمشق اجراها رئيس المخابرات التركية مع نظيره السوري بهدف ما وُصف بانه اذابة للجليد بين البلدين.

العالم – تركيا

لقاءات كشفت عن تراجع تركيا التي كانت تشترط اسقاط النظام السوري الى موقف الحل وفق الطرق الدبلوماسية بين الجارتين.

وقال السياسي تركي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، د. بشير ايجيلان: "التقارب التركي السوري في الاونة الاخيرة هو من احد اهم الملفات الدبلوماسية التركية المهمة بالنسبة للحكومة وهو ملف يجب حله في اسرع وقت لاستقرار المنطقة لان البلدين هم اكثر ضررا في المنطقة من بعد الاحداث في سوريا".

الخطوات التركية نحو دمشق تحظى بتأييد شعبي هنا حيث كشفت نتائح استطلاع راي اجراه مركز (Areda) التركي أن 64.3 في المئة من المجتمع التركي يدعم هذا التقارب بين انقرة ودمشق وعودة العلاقات العلاقات الكاملة بينهما.

كما قال الصحفي التركي، اصلان بلجي: "الحكومة التركية ستذهب باتجاه اعادة العلاقات مع سوريا وهذا بات وحهة نظر مشتركة مع الشعب من اجل مصلحة الجيران السوريين، الشعب التركي يريد الخير لسوريا وشعبها".

وكان الرئيس التركي و وزير خارجية تركيا قد صرحا في وقت سابق بأن لقاءات امنية واستخباراتية ستجرى بين انقرة ودمشق من اجل التعاون والتنسيق الامني في خطوة اعتبرت بأنها تمهيد لتطبيع كامل للعلاقات.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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