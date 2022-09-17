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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب: تسجيل زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة شرق تايوان
مراسل العالم: العتبة العباسية المقدسة تعلن أن العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بلغ 21 مليونا و198 ألفا و640 زائرا
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: ذكرى الأربعين معجزة إلهية وعاشوراء ما فتئت حية
رئيس الوزراء العراقي يوجه شكره إلى القوات الأمنية كافة وللوزارات وإدارات المحافظات وأصحاب المواكب لتقديم الخدمات في الزيارة الأربعينية
الكاظمي: العراق استقبل الملايين من الزوار في هذه الظروف الاستثنائية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوجه شكره إلى القوات الأمنية كافة في ذكرى الزيارة الأربعينية
وزارة الكهرباء العراقية تعلن نجاح خطتها الخدمية لتأمين الطاقة للزيارة الأربعينية
وزير النفط العراقي يعلن نجاح الخطة الوقودية الخاصة بالزيارة الأربعينية
الخارجية الايرانية تدعو لوقف اطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزيا وتسوية خلافاتهما عبر الحوار وتعلن استعداد طهران للتوسط بين البلدين الجارين
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش
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