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قبائل حضرموت تهدد بطرد مليشيا الانتقالي من المحافظة

قبائل حضرموت تهدد بطرد مليشيا الانتقالي من المحافظة
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

هددت قبائل حضرموت، اليوم السبت، بطرد مليشيا ما يسمى "المجلس الانتقالي" من الهضبة النفطية بالمحافظة.

العالم- اليمن

وأكدت مرجعية قبائل حضرموت في بيان، رفضها المطلق لاستقدام أي قوات عسكرية من خارج المحافظة، في إشارة واضحة إلى تعزيزات مليشيا الانتقالي.

وشدد البيان أن القبائل لن تسمح بعسكرة مديريات الوادي والصحراء، وتفجير مسلسل جديد من الاقتتال، في تلميح للتصدي لمساعي الفصائل الإماراتية التي تجهز لمعركة فاصلة مع حزب الإصلاح للسيطرة على المحافظة.

وسبق أن أوقفت مرجعية قبائل حضرموت، حملة تجنيد للانتقالي، مؤكدة أن قيادة "الانتقالي" المحسوبة على "يافع" تسعى للدفع بأبناء المحافظة إلى محرقة كبيرة.

وكان "الانتقالي" قد هدد بطرد القبائل الحضرمية، عقب استمرارها برفض انتشار قوات في المحافظة النفطية.

تأتي التهديدات، تزامنا مع تصاعد حدة التوترات بين أدوات تحالف العدوان السعودي في الهضبة النفطية، وسط توقعات بانفجار مواجهات مرتقبة.

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