انتشار العنف في الكيان الصهيوني

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص " ما كتبه الصحافي الاسرائيلي ايمانويل فابيان مقالا في صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، تحت عنوان"رئيس الشاباك يحذر من أن الصراع الداخلي في إسرائيل يعزز الارهاب" قائلاً: قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار يوم الأحد إن الوكالة الأمنية حددت أن عدم الاستقرار السياسي والخلاف الداخلي في إسرائيل يشجعان المنظمات المتطرفة والأفراد على ارتكاب هجمات. وقال بار في مؤتمر عُقد في جامعة “رايخمان” في هرتسليا “من المعلومات الاستخبارية التي نقرأها، من التحقيقات مع منفذي الهجمات التي أجريناها، وأيضا من سنوات عديدة من معرفة خصومنا، أينما كانوا، يمكننا أن نقول اليوم دون أدنى شك إن عدم الاستقرار السياسي وتنامي الصراع الداخلي… يشجعان محور الشر والمنظمات الإرهابية والمهاجمين الأفراد”.

وحول تحذير "الشاباك"، من خطورة الانقسام الإسرائيلي الداخلي، أكد د. مصطفى اللداوي الكاتب والباحث السياسي من بيروت ان يجب قراءة كل التصريحات الاسرائيلية وفهم مدلولها وتوقيتها وقائلها حتى نستطيع الحكم على مضمون هذا التصريح.

وأشار اللداوي الى أن الشاباك الاسرائيلي هو أفضل من يتحدث عن الاخطار الداخلية التي تحيق بالكيان الصهيوني فهو المكلف بحماية الأمن الداخلي وتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار للكيان الصهيوني لكن كما هو معلوم ان هذا الرجل قد استلم لتوه رئاسة الشاباك.

ولفت اللداوي الى أن رئيس الشاباك يريد أن يلقي الكرة بعيدا عنه كون يدرك تماما أن الكيان الصهيوني يعاني من أزمات كبيرة ازمات أمنية متصاعدة ليس فقط في الجنوب في قطاع غزة ولا في الشمال حيث لبنان وسوريا وانما في القلب في الضفة الغربية وفي الثقدس وفي الارض المحتلة عام 1948 فهو يريد أن يبريء نفسه من اشكالية تصاعد العنف او العمل المقاوم في الضفة الغربية والقدس.

كما سلط البرنامج الضوء على ما نشره الكاتب الاسرائيلي جدعون ايخر في صحيفة معاريف الاسرائيلية مقالا تحت عنوان:"أصبح العنف الجسدي واللفظي ظاهرة يجب ألا نتحمله قائلا:" أن "العنف أصبح ظاهرة سائدة أكثر فأكثر في إسرائيل، وهو بمثابة وباء ينتشر بسرعة".

ونبه إلى أن "العنف اللفظي احتل مكانا مركزيا في الوقت الحاضر، وهو عنف يستشري بداخل المجتمع الإسرائيلي"، موضحا أن العنف الجسدي انتشر أيضا في المدارس العبرية، وضد عناصر الشرطة.

ضيف هذه الحلقة :

-د. مصطفى اللداوي الكاتب والباحث السياسي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6362108