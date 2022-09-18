تحذير أممي للاحتلال، الوضع قد يخرج عن السيطرة.. مخاوف غربية من مخاطر نووية وعواقب غير محسوبة

العالم - بانوراما

الى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددا من الفلسطينيين من بينهم القيادي في الجهاد الاسلامي جمعة التايه.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دعوة الممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، أوكرانيا الى تحديد شروط إنهاء النزاع مع روسيا بشكل مستقل.

وذلك عقب ميل بعض دول الاتحاد لوقف المساعدات الى كييف، وتنامي موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية، بعد ارتفاع اسعار الطاقة وتوقف امدادات الغاز الروسية.

ويأتي هذا التطور ايضا غداة تحذير الرئيس الأميركي، روسيا من استخدام السلاح النووي ورد موسكو بعد استخدامه إلا وفق عقيدتها فقط.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.