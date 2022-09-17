المصارع الإيراني "کامران قاسم بور" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

العالم- منوعات

وتقلد المصارع الإيراني کامران قاسم بور الميدالية الذهبية في وزن 92 كغم بعد فوزه على الامريكي جيدن كوكس في النزال النهائي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة الجارية في العاصمة الصربية بلغراد.

كما فاز اللاعب الإيراني أمير حسين زارع في وزن 125 كغم بالميدالية البرونزية للمصارعة الحرة في بطولة العالم للمصارعة.

وأجريت نهائيات المصارعة الحرة للوزن الثقيل 125 كغم مساء امس الجمعة في مدينة بلغراد والتي انتهت بتغلب اللاعب الإيراني أمير حسين زارع على منافسه الكندي آمار ديسي Amar Dhesi بنتيجة 0 – 8 وفاز بالبرونزية.

كما فاز اللاعب الإيراني الشهير، حسين يزداني، في وزن 86 كغم بالفضية في دور النهائي من منافسات المصارعة الحرة بالبطولة العالمية.

وخسر اللاعب يزداني المباراة أمام البطل الأولمبي والعالمي الأميركي ديفيد تيلور بنتيجة 7 – 0 واكتفى بالفضية.

وهذه ثاني فضية اقتنصتها بعثة المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة في بطولة العالم للمصارعة بصربيا بعد الفضية التي أحرزها اللاعب محمد نخودي في وزن 79 كغم إثر خسارته للمباراة أمام خصمه الأمريكي الشهير، جوردن بوروز.