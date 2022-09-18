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هجوم صاروخي على قاعدة للاحتلال الاميركي شرقي سوريا

هجوم صاروخي على قاعدة للاحتلال الاميركي شرقي سوريا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تفید التقارير الواردة ان قاعدة قوات الاحتلال الاميركية في "الشدادي" في شرق سوريا تعرضت الى هجوم واسع بالصواريخ.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية ان هذه القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الاميركي والواقعة في محافظة الحسكة السورية قد تعرضت الى هجوم صاروخي بعدد كبير من الصواريخ.

وافادت قناة "صابرين نيوز" على تلغرام في خبر عاجل ان هذه القاعدة الاميركية الواقعة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا قد تعرضت الى هجمات صاروخية واسعة .

هذا ولم ترد حتى الان تفاصيل أخرى عن هذا الهجوم ومدى الخسائر التي اوقعها.

من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إنفجارات هزت مناطق داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحليق للطيران الحربي الصهيوني في أجواء مدينة الهرمل.

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هجوم صاروخي على قاعدة للاحتلال الاميركي شرقي سوريا

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