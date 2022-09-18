شاهد.. عين على شبكات التواصل في العالم العربي

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وعلى اختلاف الاعراق واللغات والقوميات، جاءوا جميعا إلى مرقد الامام الذي قدم اغلى التضحيات ليبقى الاسلام، وتبقى القيم، وينتصر الحق على الباطل، بعيدا عن التفرقة والعنصرية. لتكون الزيارة تجسيدا لرؤية الامام الحسين لعالم تحكمه القيم الانسانية.

ولا تزال زيارة الاربعين في كل عام، تقدم نماذج من القيم التي أراد لها الامام الحسين أن تتأصل في المجتمعات الانسانية، لتعكس حقيقة الثورة الحسينية، وربما تقدم شيئا في تفسير اعجاز هذه المسيرات المليونية.



أما في الهند، أثارت محكمة هندية بولاية أوتار براديش شمالي البلاد جدلًا وغضبا بين المسلمين، بعد قرارها مشروعية وضع أصنام الآلهة الهندوسية وعبادتها في مسجد جيانفابي التاريخي، حيث تزعم جماعات هندوسية متطرفة أن المغول بنوا العديد من المساجد في مواقع المعابد وهذا المسجد أحد هذه المساجد.



وفي موضوع آخر، رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي الجديد في بلاده والسبب، قتل الكيان للأطفال في قطاع غزة، موقع عبري قال إن السفير الجديد جيل أرتزيلي وصل إلى الموقع المخصص لمراسم اعتماده لكن السلطات التشيلية أبلغته أن الحفل لن يقام بسبب قتل كيانه للأطفال في غزة، واعتبر الموقع أن الحادثة انتهاك خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بتوتير العلاقات بين الجانبين.

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