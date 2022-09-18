العراق يخطف لقب البطولة العربية الـ13 بـ'الكك بوكسنغ'

العالم - العراق

واختتمت مساء أمس السبت البطولة العربية الثالثة عشرة بالكك بوكسنغ التي اقيمت منافساتها على قاعة نادي الجلاء في العاصمة السورية دمشق، وقد تالق المنتخب الوطني العراقي في جميع انظمة اللعبة ، محققا المركز الاول فكانت النتائج كالاتي: 17 وساما ذهبيا طرزت صدور الابطال و 9 اوسمة فضية و5 برونزية وحل المنتخب السوري بالمركز الثاني.

حصل لاعب العراق مصطفى كريم على الميدالية الذهبية بنظام الفول كونتاك، وخطف علي نعيم الميدالية الذهبية ايضا لنظام الفول بوزن ٧١ كغم ، فيما فاز بالضربة القاضية لاعب العراق مصطفى طالب على السوري في نظام الكي وان وخطف علي مجبل الميدالية الذهبية بنظام الكي وان بعد فوزه على اللاعب السوري.

وفي وزن فوق الثقيل خطف اللاعب العراقي رامي عادل الميدالية الذهبية اثر فوزه على اللاعب الاردني بنظام الفول كونتاكت.

ولعب النجم حسين نصيف ضد الأردني محققا الميدالية الذهبية في نظام الفول كونتاك بوزن ٥٤ كغم واضاف اللاعب العراقي احمد صادق وفي نظام الفول كونتاك بوزن ٥١ كغم ذهبية ،كما نال البطل حسين صباح الميدالية الذهبية بعد الفوز على السوري بالضربة القاضية في وزن ٨٦ كي وان ، وفاز البطل يوسف صالح وزن ٩١ كغم بذهبية الكي وان وبالضربة القاضية.

بينما نال اللاعب محمد علي الميدالية مع الفضية كما حقق لاعب العراق حيدر محمد الميدالية الفضية اثر اخفاقه امام اللاعب الجزائري، وحصل اللاعب محمد مطر بوزن ٥٧ كغم لينال الميدالية الفضية ، وفاز محسن علي بالميدالية الفضية في وزن ٩١ فول كونتاكت ونال تبارك رعد الميدالية البرونزية اما نتائج اليوم فكانت.

كما حصل اللاعب محمد حسن الميدالية الذهبية في نظام الفول كونتاكت على السوري بوزن ٦٠ كغم ، وخطف اللاعب ريكان لطيف الميدالية الذهبية بوزن ٧٥ كغم ، كما فاز اللاعب عبد الخالق صبيح بذهبية الكي وان على اللاعب اليمني ، وتمكن حسين نعيم من الحصول على الميدالية الفضية بعد اخفاق مع اللاعب الجزائري في وزن ٥٧ وخطف حسين سامي الميدالية الذهبية اثر فوزه على اللاعب السوري بنظام الكك لايت ، وحصل لاعب العراق الشاب محمد علي على الميدالية الفضية في نظام السيمي كونتاكت .

ونال اللاعب علي رحيم الميدالية الفضية بعد اخفاقه امام الجزائري بنظام الكي وان بوزن ٦٣ كغم وحقق اللاعب الشاب ، اما محمد وليد شعراوي فقد نال الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب السوري كما فاز اللاعب علي كريم بالميدالية الذهبية في نظام السيمي ، وحصل لاعب العراق صفاء الميدالية الفضية ايضا بنظام السيمي وخطف اللاعب العراقي امير الميدالية الذهبية بنظام السيمي .

وقد تالق حكام العراق في قيادتهم لنزالات البطولة ، حيث اثنت الدول المشاركة على براعة الحكم العراقي في قيادته للنزالات المهمة.