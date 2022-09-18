إستعادة خط الطاقة الرئيسي في "محطة زابوريجيا النووية" بعد أسبوعين من تعطله

العالم - الأزمة الأوكرانية

وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات الستة في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فإن الوقود الموجود فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لتجنب انصهار كارثي محتمل.

وهذا يعني أن المحطة تحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه في المفاعلات.

وأصبح إمداد الطاقة في زابوريجيا مصدرا كبيرا للقلق بعد تعطل الخط الرئيسي الأخير ثم انفصال ثلاثة خطوط احتياطية يمكنها توصيل المحطة بمحطة طاقة قريبة تعمل بالفحم.

وذكرت الوكالة في بيان أنه "مع إعادة توصيل الخط الرئيسي بعد ظهر أمس، يتم الاحتفاظ بخطوط الطاقة الثلاثة الاحتياطية مرة أخرى كخطوط بديلة".

وأضافت "خطوط الكهرباء الخارجية الثلاثة الأخرى بجهد 750 كيلوفولت والتي توقفت في وقت سابق خلال الصراع ما زالت معطلة".

وقالت الوكالة "بينما تحسنت حالة الطاقة في زابوريجيا خلال الأسبوع الماضي، في تناقض حاد مع الوضع في وقت سابق من هذا الشهر عندما تعطلت جميع خطوط الطاقة في مرحلة واحدة واعتمدت على آخر مفاعل عامل لإمدادات الكهرباء الحيوية، فإن الوضع العام للمحطة الواقعة في وسط منطقة للحرب لا يزال محفوفا بالمخاطر".