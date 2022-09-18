سوريا.. بدء الاقتراع بانتخابات المجالس المحلية

العالم - سوريا

وتبدأ الانتخابات في الساعة الـ 7 صباحاً وتنتهي في الساعة الـ 7 مساء ويحق للجنة القضائية العليا تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر .

ويترشح عن انتخابات المجالس المحلية 59498 مرشحاً للتنافس على 19086 مقعداً .

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان عدد المراكز الانتخابية يبلغ 7348 مركزاً بزيادة 1200 مركز انتخابي على انتخابات العام 2018م بهدف تأمين وصول الناخب إلى مركز الانتخاب بسهولة ويسر.

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا في سورية المستشار جهاد مراد أعلن أن يوم امس السبت هو يوم الصمت الانتخابي الخاص بانتخابات مجالس الإدارة المحلية، وأنه في هذا اليوم تمنع الاجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية للمرشحين.

وبموجب قانون الانتخابات العامة في سورية فقد أدى أعضاء لجان مراكز انتخابات مجالس الإدارة المحلية اليمين القانونية أمام اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات قبل مباشرتهم لعملهم يوم الانتخاب.