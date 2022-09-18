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وزارة الصحة القرغيزية: 36 قتيلا و129 جريحا خلال الاشتباكات مع القوات الطاجيكية على حدود البلدين

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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