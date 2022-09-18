شاهد.. رواد التواصل غاضبون من محكمة هندية لهذا السبب..

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وتزعم جماعات هندوسية متطرفة أن المغول بنوا العديد من المساجد في مواقع المعابد ومسجد جيانفابي التاريخي أحد هذه المساجد.

وشهدت مواقع التواصل غضبا واسعا حول قرار المحكمة الهندية، حيث كتب مانع صالح المهمشي مغردا حول هذا الموضوع: "هذا لايمثل حرية الاعتقاد لايمثل عدالة ومسواة هذه الدولة بين مواطنيها بغض النظر عن مايعتقدو يبقى المسلم الهندي في دولته مواطن له حقوقه وحرياته كاملة دون تمييزه عن غيره، اي قضا هذا؟واي عدل هذا ؟واي حرية عند هؤلا بهذا الشكل؟ الاسلام دين سلام ومحبة وليس من الاسلام الكراهية والارهاب".

وغرد خالد كاتبا: "أين منظمة الدول الاسلامية.. أين جامعة الدول العربيه.. اين مجلس التعاون الخليجي، اين رئاسة الحرمين الشريفين..اين الازهر الشريف، اين مصر والدول العربيه من ما يحدث للمسلمين.. لا حول ولا قوة الا بالله ما أهون المسلمين".



وكتبت غادة مغردة: "مافاهمة ليش الى الان مافي ولا رئيس بالعالم قال كلمته بخصوص مايحدث من انتهاكات لبيوت العبادة لمًا يقارب من ملياري مسلم بالعالم تنتهك باحات مصلاتهم دون حراك حتى من الحكومات المسلمة".