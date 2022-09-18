المقاومة في لبنان، عناصر من صنف الحواريين

العالم - خاص بالعالم

وقال مخاييل عوض في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"السيد حسن نصرالله له مصداقية خاصة واستثنائية وهو من الرجال القلائل في العمل السياسي والعمل المقاوم في لبنان الذي قدم ولده شهيداً من أجل قضيته وهذا يختلف عن كل ما عاصرناه ونعاصره من زعامات ذات اليمين وذات اليسار، الذين يضحون بأبناء الاخرين ويدرس أولادهم بأفضل الجامعات".

وأكد ان المقاومة في لبنان، حققت انتصاراً غيرمسبوقاً في تاريخ البشرية، ففي كل التجارب الثورية كالتجربة الجيفارية والفيتنامية والجيش الاحمر وغيره، جرت ارتكابات كثيرة أثناء عملياتهم وهذا لاينطبق علی المقاومة اللبنانية.

وأكد ان المقاومة عندما انتصرت في لبنان، احترمت الأسر والعائلات واحترمت ثقافتها وتقاليدها وقدمت تنازلات جوهرية وكان حزب الله والسيد حسن نصرالله في مجال الملامة بموضوع البحث عن تسويات للعملاء واليوم العملاء ما لازالوا وهم في "اسرائيل" بعضهم يقبض رواتب الجيش اللبناني في حين اسری المقاومة الذين خرجوا من السجون لم تكن هناك حاضنة في الدولة لتأمين حاجاتهم.

وأوضح انه في موضوع ثقافة الحياة والقيمة الانسانية والاجتماعية والسعي من اجل المجتمع واحقاق حقوق الناس ومصالحهم وعدم ارتكاب اي اخطاء يندی لها الجبين، نری ان المقاومة تستحق عشرة نجوم وليس خمسة نجوم.

وأكد انه لاتوجد مقاومة بنظافة مقاومة لبنان علی كل المستويات، فهي الوحيدة التي لاتتهم بوطنيتها ولاتتهم باجتماعيتها ولاتتهم بعقيدتها ونظافة كفها وممارستها.

وأشار الی حرب تموز حيف أجبر عناصر من المقاومة دخول بعض البيوت والاكل مما يوجد في البيت كالمربی، حيث كانت عناصر المقاومة تكتب علی ورقة اننا اضطررنا الی استخدام الاكل الموجود في البيت وسنعوض عنه فيما بعد ويمكن القول عن هكذا اشخاص انهم من صنف الحواريين.