حزب الرئيس الفرنسي ماكرون يغير اسمه لـ" النهضة"

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وأنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون الى الإليزيه في 2017، وشكّل أداة لإعادة انتخابه في 2022. ويعيد الحزب تشكيل نفسه بينما لن يتمكن مؤسسه من السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في العام 2027.

واجتمع النشطاء في كاروسيل اللوفر في باريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية الخامسة بأول فوز له في عام 2017.

ويوم أمس حذر ماكرون الذي بات الرئيس الفخري لـ"النهضة"، من أنه "بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون".

وأعيد انتخاب ماكرون في أيار الماضي بعد خوضه السباق في مواجهة مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصلت على أكثر من 41% من الاصوات.

وخلال الانتخابات التشريعية في حزيران خسر ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما حصد اليمين المتطرف 89 مقعدا.