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سرقة قاعدة عسكرية "إسرائيلية" في النقب والجنود نيام

سرقة قاعدة عسكرية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد عن حادثة خطيرة وقعت خلال الأسبوع الماضي في قاعدة "شبتا" العسكرية الصهيونية في النقب المحتل.

العالم - الاحتلال

وذكرت الصحيفة، أن "مجهولين تمكنوا من اقتحام القاعدة العسكرية والاستيلاء على ثلاث بنادق من الجنود المشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمون".

وعلى إثر ذلك، بدأت الشرطة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق في ملابسات الحادث، كما تقرر منعهم من المشاركة في دورة الضباط بادعاء أنهم غير مؤهلين لتولي المسؤولية عن مئات الجنود في المستقبل، بحسب الصحيفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها قواعد عسكرية للاحتلال للسرقة في النقب المحتل، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن كتيبة كاملة من جيش الاحتلال وعدة سرايا أخرى أُجبرت على حراسة القواعد والمعدات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في النقب، خشية تعرضها للسرقة من قبل الشبان البدو.

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