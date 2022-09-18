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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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امير عبداللهيان في تغريدة: أظهرت مراسم الأربعين مرة أخرى أن بين الشعبين الإيراني والعراقي رابطة لا تنفصم نتقدم بخالص الشكر لجميع أبناء العراق
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يتوجه يوم غد الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
العميد كودرزي قائد حرس الحدود الايراني: ميليونان وخمسمئة الف شخص من زوار الاربعين رجعوا حتى الان الى البلاد عبر المنافذ البرية
وزارة الصحة القرغيزية: 36 قتيلا و129 جريحا خلال الاشتباكات مع القوات الطاجيكية على حدود البلدين
الخارجية الايرانية تدعو لوقف اطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزيا وتسوية خلافاتهما عبر الحوار وتعلن استعداد طهران للتوسط بين البلدين الجارين
مصادر فلسطينية: إصابة 4 شبّان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية
أ ف ب: تسجيل زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة شرق تايوان
مراسل العالم: العتبة العباسية المقدسة تعلن أن العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بلغ 21 مليونا و198 ألفا و640 زائرا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يتوجه يوم غد الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش
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