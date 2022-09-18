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امير عبداللهيان في تغريدة: أظهرت مراسم الأربعين مرة أخرى أن بين الشعبين الإيراني والعراقي رابطة لا تنفصم نتقدم بخالص الشكر لجميع أبناء العراق

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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