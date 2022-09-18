العالم - قطر

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها "آل ثاني" مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقيادات من شركة مجموعة "أكور" الفندقية، حول إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين (تقع في محافظة مطروح)، وفقاً لما أوردته رئاسة الوزراء المصرية، أمس السبت.

وقال "آل ثاني": إن "زيارتي الحالية لمصر قد زادت من حجم إعجابي بما تمتلكه من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي قمنا بزيارتها".

بدوره، أشاد مدبولي بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر، والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وقال مدبولي: "هذه الزيارة المهمة تعطي زخماً للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما في شقها الاقتصادي، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والفنادق والضيافة.

وتحدث مدبولي عن خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنوياً.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على استكمال المباحثات حول المشروعات التي سيجري تنفيذها، والفنادق التي سيتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الزخم الكبير الذي حققته زيارة الرئيس السيسي إلى قطر.

وأجرى الرئيس المصري أول زيارة له إلى الدوحة منذ توليه السلطة عام 2014، وهي الزيارة التي استمرت يومين، وشهدت جلسات موسعة رفيعة المستوى بين الجانبين.

وبحث السيسي وأمير قطر تطوير العلاقات وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات التفاهم الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية من بينها مذكرة بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.