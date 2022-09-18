شاهد.. مخاوف أميركية من ضربة نووية روسية "استعراضية"

العالم - خاص بالعالم

السيناريو الأكثر رعبا بات حديث العالم مع ارتفاع لهجة التهديد النووي في حرب أوكرانيا، هذه الهواجس نقلها الرئيس الاميركي جون بايدن، محذرا من ان استخدام موسكو أسلحة نووية، سيغير وجه الحرب بصورة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما تحدث مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز بأنهم قلقون من أن أخطر لحظات الحرب الروسية في أوكرانيا لم تأت بعد، معبرين عن مخاوفهم من لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتفجير نووي استعراضي، لكنهم اكدوا في الوقت نفسه أن لا أدلة على أن بوتين بصدد نقل أسلحة نووية.

وسريعا جاء الرد من الكرملين على المخاوف الاميركية، بأن روسيا ستستخدم السلاح النووي بناء على عقيدتها النووية فقط، وهذه العقيدة التي تم تعديل بندوها عام 2020 يؤكد خبراء أنها تجيز استخدام موسكو لترسانتها من الاسلحة غير لتقليدية في حال واجهت اي خطر يتهدد سيادة البلاد ووحدة اراضيها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها، واللافت في هذه البنود ان روسيا قد تلجأ الى ضربة نووية استباقية، حتى وإن لم تتعرض لهجوم نووي.

اما على ارض المعارك فرائحة الموت لا تزال تنبعث من غابات ايزوم في الشرق الاوكراني التي سيطرت عليها القوات الاوكرانية مؤخرا.

وفي هذا الاطار يقول الاوكرانيون انهم عثروا على مئات الجثث في مقابر جماعية، بينما تحدث الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحصول على أدلة جديدة تظهر تعذيب الأشخاص المدفونين في المقابر الجماعية.



وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي: "تم اكتشاف ما لا يقل عن عشرة مواقع تعذيب في المنطقة الشرقية التي تمت استعادتها مؤخرا، ممارسة التعذيب كانت منتشرة في الأراضي المحتلة، يجب أن يحاسب الروس في المحكمة على أفعالهم".



وعلى ضوء هذه المعطيات طالب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بمحكمة دولية متخصصة بجرائم الحرب.

وليس بعيدا عن ايزوم عادت محطة زابوروجيا النووية الى الواجهة من جديد بعد تقارير اعلامية تتحدث عن فصل المحطة النووية عن شبكة الكهرباء المحلية بسبب القصف.