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مؤكدا التمسك بالاستحقاقات الدستورية..

عرنوس: انتخابات المجالس المحلية رسالة لأعداء سورية

عرنوس: انتخابات المجالس المحلية رسالة لأعداء سورية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس انتخابات المجالس المحلية بالمهمة للغاية، ولها اهمية كبيرة لأنها الأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع.

العالم - سوريا

وأكد المهندس عرنوس اليوم الاحد، وبعد إدلائه بصوته في مركز وزارة الخارجية والمغتربين: أن انتخابات المجالس المحلية رسالة لكل أعداء سورية تؤكد تمسك الشعب السوري بالاستحقاقات الدستورية رغم الحرب الإرهابية مشيراً إلى أن المشاركة فيها تعني الثبات على الحقوق والثوابت الوطنية والحرص على دم الشهداء.

وشدد المهندس عرنوس في تصريح صحفي بعد إدلائه بصوته على أهمية انتخابات المجالس المحلية لأن الإدارة المحلية هي صلة المواطن المباشرة مع الدولة والأداة التنفيذية للحكومة للنهوض بالمجتمع مبيناً أن هذه الانتخابات ستؤدي الى نقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية ضمن توجه الدولة لاستكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية.

وقال المهندس عرنوس: الانتخابات التي نشهدها اليوم على امتداد ساحات الوطن هي رسالة لكل أعداء سورية للتأكيد على حرصها في كل الأوقات على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لافتاً إلى أن إقبال المواطنين الكبير على المشاركة في الانتخابات يعني الثبات على الحقوق والثوابت الوطنية والحرص على دم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم والجرحى الذين بذلوا الغالي والنفيس لتبقى سورية عزيزة.

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