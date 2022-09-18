مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون التربوي

العالم - سوريا

وخلال اللقاء الذي تم على هامش فعاليات قمة تحويل التعليم المنعقدة حالياً في نيويورك أشار الوزير طباع إلى العلاقات التاريخية بين سورية وباكستان واتفاقيات التعاون المستمر في مجال التعليم والتربية والثقافة التي تم تجديدها العام الماضي .

ولفت طباع إلى المدرسة الباكستانية الدولية في سورية التي تدرس وفق شهادة كامبردج وتعد من أفضل المدارس الدولية الموجودة في سورية وتستوعب إضافة إلى الطلاب الباكستانيين والأجانب الطلبة السوريين وتقدم نتائج تعليمية جيدة .

ونوه طباع بأهمية التعاون بين البلدين لجهة معالجة ظاهرة التسرب المدرسي إلى جانب إمكانية التعاون لتأسيس مدارس افتراضية لتقديم التعليم لهؤلاء الأطفال مشيراً إلى الصعوبات التي تفرضها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية .

من جانبه أكد الوزير حسين الرغبة في تعزيز علاقات التعاون بمختلف المجالات مع الجانب السوري وخاصة في القطاع التربوي لجهة تبادل الخبرات بين المعلمين وتقديم منح دراسية للطلاب والاستفادة من تجربة البلدين داعياً إلى تشكيل لجنة لمناقشة تفعيل التعاون بين الوزارتين وخاصة ما يتعلق بالتسرب المدرسي حيث يوجد حالياً في باكستان 22 مليون طفل خارج المدرسة .

حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة السفير بسام صباغ ومدير التخطيط والتعاون الدولي غسان الشغري وأمين اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن وفريق من البعثتين السورية والباكستانية.

المصدر - الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)