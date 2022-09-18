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شاهد.. كرم العراقيين من صميم زوار الأربعينية

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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