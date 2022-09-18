أهالي درعا: يوم انتخابات المجالس المحلية يوم وطني بامتياز

العالم - سوريا

سانا استطلعت آراء عدد من المواطنين في مركز المجمع الحكومي الذي يشهد إقبالاً كبيراً وقال رئيس المركز محمد الأحمد: إن الصناديق تم فتحها في الساعة السابعة صباحاً للتأكد من خلوها أمام الفعاليات الإعلامية والبدء بالعملية الانتخابية مؤكداً أن الشعب السوري قادر على هزيمة الإرهاب وإعادة بناء ما دمره من خلال اختيار الكوادر الكفوءة القادرة على قيادة المرحلة القادمة.

المواطن نادر المعاني قال: ننتخب اليوم لنختار الشخص المناسب للمكان المناسب وهو ما أكدت عليه رندا العازر بقولها إن ما يهمنا هو اختيار الشخص المناسب لبناء الوطن وخدمة المواطن.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أوضح أن يوم انتخابات الإدارة المحلية عرس وطني بامتياز في إطار اختيار المجالس المحلية والوحدات الإدارية مبيناً أن لدى درعا 82 وحدة إدارية والفرصة اليوم متاحة ليقوم الناخبون باختيار ممثليهم للوحدات الإدارية.

وبين خريطة أن المجالس المحلية تتحلى بمسؤوليات كبيرة في إطار إدارة المجتمعات المحلية وتنميتها لافتاً إلى أن مواطني درعا يقولون اليوم كلمتهم في هذه المرحلة المهمة من مرحلة التعافي وتعزيز الاستقرار والتنمية بمزيد من المشاريع.

أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي قال إن الانتخابات رسالة للخارج بأن أهالي درعا خاصة والشعب السوري عامة يقولون كلمتهم ويختارون الشخصيات الكفوءة من أجل إعادة بناء سورية.

وأوضح أن اليوم هو يوم وطني بامتياز ونقول للعالم أن الشعب السوري لا يقهر بفضل قيادته وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري.

القاضي فاروق الراشد عضو اللجنة القضائية الفرعية قال: عملنا في الأيام الماضية على إنجاح سير الانتخابات وتم تحديد عدد المراكز وتوزيعها على المناطق مبيناً أن عدد المراكز الانتخابية في درعا بلغ 238 مركزاً وعدد المرشحين 1298 يتنافسون على 1121 مقعداً.

وأوضح أن المحافظة مع اللجنة القضائية الفرعية عملت على تحديد وتسمية أعضاء اللجان وأداء اليمين القانونية ليباشروا عملهم بعد إعطائهم التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة.