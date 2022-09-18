وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي يتضمن 10.15 مليار دولار على مدار 7 سنوات

العالم - الأردن

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة المملكة إن الدعم الأميركي المقدم للأردن جاء بعد إصلاحات اقتصادية وإدارية فرضتها الحاجة والضرورة الأردنية.

وقال إن الدعم الأمريكي بحسب مذكرة التفاهم يمتد لـ7 سنوات، ويبدأ العام المقبل ويتضمن قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات السبعة المقبلة، وستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش.

وقال وزير الخارجية إن الدعم الأميركي قابل للزيادة، وهو "غير مشروط"، حسب تعبيره.