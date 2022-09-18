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سكرتير الأمن الروسي يزور الصين غدًا

سكرتير الأمن الروسي يزور الصين غدًا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت الدائرة الصحفية لمكتب مجلس الأمن الرّوسي يوم الأحد أن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف سيزور الصين يوم الاثنين 19 سبتمبر.

العالم - روسيا

وأضافت في بيان صدر عنها: "سيعقد باتروشيف مشاورات روسية صينية حول الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للّجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، ومشاورات روسية صينيّة حول الأمن العام والعدالة والنظام العام مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

يشار إلى أنّ باتروشيف سيزور الصين لأول مرة منذ بدء الوباء، حيث كانت المرة السابقة التي سافر فيها إلى هناك في ديسمبر 2019، مع إجراء مشاورات في بكين وشنغهاي.

جدير بالذكر أن باتروشيف يعقد بانتظام اجتماعات مع نظرائه الصينيين، تناقش خلالها موسكو وبكين سبل التعاون في القضايا الملحة للأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.

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