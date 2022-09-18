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شاهد.. مراسل العالم يكشف تطورات التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية، في رأم الله إن عدد الشهداء الفلسطنيين في الضفة الغربية منذ بداية عام 2022 الجاري وصل 97 شهيدا.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، أن الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية عام 2022 الجاري اعتقل حوالي 2000 فلسطيني من الضفة الغربية، كما اصاب اكثر من 200 فلسطينيا برصاص الحي.

واشار مراسلنا الى أن التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية دفع الامم المتحدة بأن تصدر بيانا تحذر فيه من انفجار الوضع في الضفة الغربية.

وقال مراسلنا، إن خلال الـ 24 ساعة الماضية شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات ابرزها اعتقال جمعة التايه القيادي في حركة الجهاد الاسلامي.

واوضح مراسلنا ان الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبالاخص في الضفة الغربية ليس مستقرا، بحيث هناك مواجهات مستمرة بين الفسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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