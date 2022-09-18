الشعوب الأوروبية تتظاهر ضد حكوماتها بسبب الغلاء +فيديو

العالم - أوروبا

تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في اوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية الحرب، زاد من وتيرة الاحتجاجات المطالبة بخفض التصعيد والعودة الى الحلول الدبلوماسية.

وفي الاطار، خرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات في اكثر من بلد اوروبي، حيث تظاهر عشرات آلاف النمساويين في العاصمة فيينا وعدد من المدن، احتجاجاً على فشل الحكومة في التعامل مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وبحسب الارقام المعلنة فقد تظاهر نحو عشرين ألف شخص وسط العاصمة فيينا بدعوة من اتحاد النقابات العمالية، كما تظاهر نحو عشرة آلاف آخرين في عدة مدن بينها لينز، وبروك أن دير مور، وسالزبورغ، وإنسبروك وغيرها؛ وجميعهم يندد بتعامل الحكومة مع ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة فواتير الطاقة، واتهم المحتجون الحكومة بالتعامل بلا مبالاة مع قضايا الشعب.

وبالتزامن خرجت احتجاجات مماثلة في فرنسا رفضاً لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديداً بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية، وطالب المحتجون برحيل الرئيس ايمانويل ماكرون وانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

من جهتها نظمت حركة 'السترات الصفراء' احتجاجات في ثلاث نقاط مختلفة من العاصمة باريس بسبب تردي الأوضاع المعيشية حيث دارت اشتباكات مع قوى الامن التي اعتقلت اكثر من مئة من متظاهري السترات الصفراء.

وسبقت هذه الاحتجاجات تظاهرات في المانيا نددت كذلك بالوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث طالب المحتجون الحكومة بالعمل على الحد من ارتفاع معدلات التضخم وغلاء أسعار الطاقة للمستهلكين.

ويؤكد الخبراء ان الفترة المقبلة مرشحة لتزايد الحركة الاحتجاجية في العديد من البلدان الاوروبية رغم حزم المساعدة التي تعمل حكومات منطقة اليورو على تقديمها للمواطنين للحد من آثار العقوبات التي تم فرضها على موسكو.