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الرئيس رئيسي يواسي عائلة المرحومة مهسا اميني في اتصال هاتفي

الرئيس رئيسي يواسي عائلة المرحومة مهسا اميني في اتصال هاتفي
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس ابراهيم رئيسي اتصل هاتفيا بعائلة مهسا أميني لمواساتهم واكد على خضوع القضية لمتابعة جادة والتحقيق في جميع جوانبها بدقة.

العالم- ايران

واعرب الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني التي أجريت ظهر اليوم الاحد عن تعاطفه مع هذه الأسرة وطلب من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان على هذه المصيبة.

وقال : لقد علمت بالحادث خلال زيارتي إلى أوزبكستان، وأوعزت الى زملائي على الفور بالتحقيق في الموضوع واعطائه الاهمية في جدول الأعمال وكونوا على ثقة بانني ساطالب الاجهزة المعنية بمتابعة الامر حتى يتم توضيح أبعاده.

واكد رئيس الجمهورية في هذه المكالمة الهاتفية ، أنه يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته ، واضاف ان : ابنتكم هي بمثابة ابنتي ، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم.

وفي هذه المكالمة الهاتفية ، اعربت أسرة الفقيدة أميني عن شكرها لرئيس الجمهورية على اتصاله وأيعازه الفوري بمتابعة الحادث ، والتعبير عن تعاطفه ، وطالبوا بمتابعة الموضوع حتى تتضح أبعاد هذه القضية.

وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي، امس السبت، إن القضية تخضع لمتابعة جادة ويتم التحقيق في جميع جوانبها بدقة.

وأوضح وحيدي أن الجميع آسف على هذا الحادث وأضاف: يجب تقديم الأدلة الطبية الكاملة لهذه الحادثة لأن المتوفاة على ما يبدو كانت تعاني من مشاكل طبية سابقة. طبعا بما أن تقارير الطب الشرعي لم تكتمل ، فلا يمكن إبداء رأي نهائي ، ولكن حسب ا لتقارير فان المرحومة قد خضعت لعمل جراحي في المخ في سن الخامسة ، الامر الذي يحتاج الى ايضاحات إضافية من قبل المسؤولين الرسميين في هذا المجال في المستقبل.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التحقيق سينتهي بمساعدة الأسرة وجميع الشهود، وبهذه الطريقة سنستعين بآراء الطب الشرعي والهيئة الرقابية للوصول إلى النتيجة النهائية.

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