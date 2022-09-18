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الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، ان "الأخير استقبل مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل السيد عبد الرشيد طبي، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، ان "الوزير الجزائري حمل إلى الكاظمي دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بشهر تشرين الثاني المقبل".

وبحسب البيان، أكد الكاظمي "حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها"، معربا عن "تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأشاد "بالعلاقات التأريخية بين العراق والجزائر، والرغبة في تنميتها بمختلف المجالات، مؤكداً تطلع العراق إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في وقت قريب، وتعزيز العمل الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان.

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